Коронавирус в Волгограде: плюс 14 заболевших за сутки

19 Апр 2020 2020-04-19T11:22:05+03:00

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К 19 апреля 2020 года в Волгограде и области число зараженных коронавирусной инфекцией выросло до 93 человек. За последние сутки положительный диагноз COVID-19 подтвержден у 14-ти человек. Такие данные «КП-Волгоград» сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

К сожалению, число инфицированных ежедневно увеличивается, причем в геометрической прогрессии. Если еще пару недель назад в Волгоградской области за сутки фиксировали всего 2-3 зараженных, то теперь счет идет на десятки. Вчера, 18 апреля, было плюс 17 коронавирусныхбольных, сегодня, 19 апреля, еще плюс 14 человек. Расширяется и география распространения коронавируса. На сегодняшний день почти во всех районах области. К сожалению, в числе зараженных уже есть и тяжелые больные – люди, которые уже находятся на искусственной вентиляции легких. Одна женщина, напомним, уже скончалась – это была жительница поселка Линево Жирновского района. Всего в России на сегодняшний день уже умер от коронавируса 361 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU