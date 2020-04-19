2020-04-19T11:10:59+03:00
Происшествия

Под Волгоградом сгорел частный дом: погиб мужчина

Причина ЧП пока неизвестна
Юлия Данильченко
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В субботу, 18 апреля, в Иловлинском районе Волгоградской области загорелся частный дом. Это случилось около половины шестого вечера на станции Качалино на улице Байкальская. О ЧП сообщили очевидцы. Когда 38-ой расчет приехал на место, огонь охватил почти всю площадь – около сорока квадратных метров.

Спасатели действовали оперативно: спустя четверть часа после вызова они ликвидировали пожар. Было известно, что внутри дома находился человек. Как только локализовали очаг, сотрудники МЧС бросились внутрь. Проживавший там 58-летний мужчина погиб.

- Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Эксперты пожарной лаборатории устанавливают обстоятельства происшествия. МЧС напоминает о правилах безопасности, соблюдении элементарных мер. В случае ЧП необходимо позвонить по телефону - 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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