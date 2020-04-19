Под Волгоградом девушка спровоцировала ДТП с шестью пострадавшими

19 Апр 2020 2020-04-19T10:25:39+03:00

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В Николаевске Волгоградской области две юные автоледи спровоцировали аварию, в которой кроме них пострадали еще четыре девушки. А все из-за того, что 26-летняя волгоградка за рулем «ВАЗ-21120» решила проскочить на красный сигнал светофора.

Случилось это примерно в одиннадцать часов вечера. 26-летняя волгоградка на своей «двенашке» так разогналась, что выскочила на перекресток улиц Чайковского и Республиканская на запрещающий сигнал светофора. А там, на беду, ехала «ЛАДА- 212140» с 23-летней девушкой за рулем. Реакция у обеих оказалась слабой и избежать столкновения они не смогли. В итоге в больницу с места ДТП увезли обеих автоледи и четыре их пассажирки.

- Девушки в возрасте 18, 19, 21, 22 лет с травмами доставлены в медучреждение, - уточняют в ГУ МВД по Волгоградской области.

А в Волжском вечером 18 апреля 19-летний водитель на мопеде не уступил дорогу «семерке», которая двигалась во встречном направлении и врезалась в нее почти на полном ходу. Парня с травмами увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU