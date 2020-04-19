2020-04-19T09:50:02+03:00
Общество

Из Волгограда отменили поезда на майские праздники и в июне на курорты к морю

Зато в Москву с 25 апреля по 11 мая составы будут ездить ежедневно
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Похоже и летом волгоградцы никуда не поедут отдыхать.Похоже и летом волгоградцы никуда не поедут отдыхать.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Компания РЖД из-за коронавируса вынуждена срочно корректировать расписание поездов: спрос на поездки падает, люди сдают билеты… Так, уже сегодня, когда стало понятно, что на День Победы в Волгоград мало кто приедет, железнодорожная компания «перекроила» график и отменила ряд поездов.

В частности, отменяется поезд 575/576 «Екатеринбург – Волгоград», который должен был отправляться из Сибири 30 апреля, а в обратном направлении 2 мая. Не будет и поезда 587/588 «Воронеж-Волгоград» запланированного с отправлением из Воронежа 15 и 22 мая, а из Волгограда 2, 16, 23 мая.

Отменяются и дополнительные поезда на майские праздники в столицу: не будет поезда № 405/406 «Волгоград – Москва», который должен был отправляться из Волгограда 28, 30 апреля, 4, 5, 7, 10, 11 мая, из Москвы 29 апреля, 1, 5, 6, 8, 11, 12 мая.

Временно сокращена и периодичность курсирования поезда 15/16 «Волгоград – Москва». С 7 пареля он отправляется из Волгограда только по нечетным дням, а из Москвы по четным. При этом поезд №1/2 «Москва-Волгоград», который с 10 по 24 апреля ездит через день, с 25 апреля по 11 мая будет ходить ежедневно (с 12 мая – опять через день: из Москвы по нечетным дням, из Волгограда – по четным).

Не будет с 13 апреля ездить по субботам и поезд №41/42 «Волгоград-Астрахань».

А поезд № 89/90 сообщением «Волгоград – Санкт-Петербург» тоже переходит на график «через день»: из Волгограда будет отправляться по нечетным числам, из Питера – по четным.

Коснулись изменения уже и летнего расписания поездов. В частности, уже отменяется поезд №465/466 «Волгоград – Имеретинский Курорт», который должен был отправляться из Волгограда 24,26 мая, из Имеретинского Курорта 25 мая, 27 мая. Не будет и поезда № 505/506 «Волгоград – Имеретинский Курорт» по следующим датам - из Волгограда 11, 13 июня, из Имеретинского Курорта 12, 14 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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