2020-04-19T09:11:23+03:00
Общество

Волгоградской области выделили еще 693 миллиона на борьбу с коронавирусом

Деньги из госбюджета пойдут на лечение больных COVID-19
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Деньги пойдут на оснащение больниц и увеличение коечного фонда для коронавирусных больных.Деньги пойдут на оснащение больниц и увеличение коечного фонда для коронавирусных больных.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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С каждым днем число заболевших коронавирусом растет, как в целом по стране, так и в Волгоградской области в частности (по данным на 18 апреля в регионе было уже 79 заболевших). Поэтому Правительство России выделило дополнительные средства из государственного бюджета на борьбу с COVID-19. Всего из федеральной казны выделили более 32 миллиардов рублей. Волгоградской области из этой суммы досталось 693 миллиона.

Деньги целевые – как указано в постановлении правительства РФ – «на оснащение (переоснащение) коечного фонда при медицинскох организациях….

- на проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом),

- на обеспечение медработников средствами индивидуальной защиты

- на оснащение (переоснащение) медицинских организаций в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилям "анестезиология и реаниматология", "пульмонология" при инфекционных заболеваниях».

Напомним, ранее Волгоградская область уже получила два транша в общей сложности на 263 миллиона рублей на доплаты медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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