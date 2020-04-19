Волгоградской области выделили еще 693 миллиона на борьбу с коронавирусом
С каждым днем число заболевших коронавирусом растет, как в целом по стране, так и в Волгоградской области в частности (по данным на 18 апреля в регионе было уже 79 заболевших). Поэтому Правительство России выделило дополнительные средства из государственного бюджета на борьбу с COVID-19. Всего из федеральной казны выделили более 32 миллиардов рублей. Волгоградской области из этой суммы досталось 693 миллиона.
Деньги целевые – как указано в постановлении правительства РФ – «на оснащение (переоснащение) коечного фонда при медицинскох организациях….
- на проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом),
- на обеспечение медработников средствами индивидуальной защиты
- на оснащение (переоснащение) медицинских организаций в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилям "анестезиология и реаниматология", "пульмонология" при инфекционных заболеваниях».
Напомним, ранее Волгоградская область уже получила два транша в общей сложности на 263 миллиона рублей на доплаты медикам.
ИСТОЧНИК KP.RU