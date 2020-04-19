2020-04-19T08:14:49+03:00
Общество

Волгоградцы освящают куличи на Пасху на пороге храмов

В церковные сооружения прихожан не пустили
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Священники освящали куличи прихожан на улице в строгом соответствии с предписанными в условиях коронавируса правилами. Фото волгоградской епархии.Священники освящали куличи прихожан на улице в строгом соответствии с предписанными в условиях коронавируса правилами. Фото волгоградской епархии.
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Впервые праздник Пасхи проходит в Волгограде (да и не только) в пустых храмах – волгоградцев не пустили в внутрь, но освящали куличи прямо на прихрамовой территории. Как рассказывают в Волгоградской епархии, они предусмотрели все меры предосторожности для тех, кто пришел на праздник в церковь.

- Прихрамовую территорию разделили на своеобразные зоны, пометив специальными знаками места, где должны стоять прихожане. Расстояние между этими знаками составляет полтора метра. Надо отметить, что люди в этой новой обстановке ведут себя очень ответственно, - отмечает настоятель Казанского собора Волгограда протоиерей Вячеслав Жебелев.

- Глубоко переживаю и молюсь за всех жителей нашего региона. Чтобы вы, находясь на самоизоляции, не унывали и пребывали в бодрости! За ваше послушание и смирение будет награда на Небесах и здесь на земле. В терпении вашем стяжите души ваши. Пусть Господь дарует всем сугубую радость Пасхального утра! – написал Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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