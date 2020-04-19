Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 19 апреля 2020: рекордное число зараженных и закрытые храмы

19 Апр 2020 2020-04-19T00:16:55+03:00

Тесты на коронавирус сделали уже более 12 тысяч в регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 19 апреля 2020 года, самые важные события

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Список зараженных коронавирусом в Волгоградской области неумолимо растет с каждым днем. За последние сутки – плюс 17 человек, в том числе 8-летний ребенок. Всего в регионе 79 заболевших коронавирусом. Новые случаи COVID-19 зафиксированы в Волгограде, Палласовке, Волжском, Камышине, Михайловке и двух районах. Половина из них привезли инфекцию из столицы, остальные заразились от ранее заболевших. Растет в Волгограде и количество пациентов инфекционных госпиталей с предварительно положительным диагнозом, больше стало и карантинщиков. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 19 апреля 2020 года.

Волгоградская епархия до последнего хотела оставить храмы открытыми на Пасху. Но в итоге все же решили не рисковать здоровьем прихожан. Так что пришедшие в церковь на ночное торжественное богослужение волгоградцы неожиданно оказались перед закрытыми дверями. Не все успели узнать новости.

При этом со вторника, 21 апреля, разрешили возобновить работу в режиме самоизоляции в Волгограде и области салонам индустрии красоты. В списке разрешенных услуг не только стрижка и маникюр, но и наращивание ресниц (какие услуги окажут в парикмахерской - список). При этом обязательное условие - дезинфекция салона и инструментов. Тем временем оборонные предприятия Волгограда продезинфицируют специальные войска РБХ защиты.

Главное, собираясь на работу или в парикмахерскую, не забудьте написать уведомление перед выходом из дома. С началом рабочей недели по улицам городов и поселков Волгоградской области вновь пойдут патрули, которые могут составить протоколы на нарушителей. Грозит крупным штрафом и запрещенная во время эпидемии деятельность. Так девушки из салона эротического массажа заплатят по 15 тысяч штрафа на каждую.

ВАЖНО! Правила передвижения во время самоизоляции в Волгоградской области и образцы документов (скачать и распечатать).

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Коронавирус охватил четыре самых крупных города и 15 районов области. На 18 апреля число заболевших коронавирусом выросло до 79 человек (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU