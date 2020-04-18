В Волгограде дезинфекцией заводов займутся военные

18 Апр 2020 2020-04-18T21:57:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирус шагает по стране и с каждым днем все больше охватывает районы Волгоградской области. Многие жители сидят дома, но предприятия продолжают работать. Главное условие - дезинфекция и выполнение санитарно-эпидемиологических требований. Поэтому в ближайшие дни дезинфекцию на волгоградских заводах оборонно-промышленного комплекса проведут войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа. На следующей неделе обработка пройдет на нескольких крупных предприятиях Волгограда.

- Профилактические мероприятия будут проведены на территории «Волгоградского тракторного завода», металлургического комбината «Красный октябрь», а также предприятий, специализирующихся на производстве радиотехнического оборудования и специального машиностроения, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

В составе подразделений войск РБХ защиты, которые задействуют на оборонных заводах Волгограда, девять военнослужащих, четыре авторазливочные станции АРС-14КМ и две машины обеспечения. Обрабатывать военный будут как поверхности внутри производственных помещений, а также фасады зданий и прилегающие к ним дороги.

Подобная дезинфекция на этой неделе уже прошла на оборонных заводах в Ставрополе, Астраханской и Ростовской области. Специальные подразделения есть во многих регионах страны. Санитарную обработку с применением генераторов горячего тумана устраивают всей технике и на въезде в гарнизоны. Это касается и боевых машин, и прочей техники, и личных автомобилей. Дезинфицируют военные и объекты социальной инфраструктуры.

Напомним, всего в Волгоградской области на 18 апреля 79 заболевших коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU