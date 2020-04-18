2020-04-18T21:57:14+03:00
Политика

В Волгограде дезинфекцией заводов займутся военные

Предприятия оборонно-промышленного комплекса обработают войска РХБ защиты ЮВО
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Так выглядят спецмашины войск РБХ защиты. Фото: ЮВОТак выглядят спецмашины войск РБХ защиты. Фото: ЮВО
Изменить размер текста:

Коронавирус шагает по стране и с каждым днем все больше охватывает районы Волгоградской области. Многие жители сидят дома, но предприятия продолжают работать. Главное условие - дезинфекция и выполнение санитарно-эпидемиологических требований. Поэтому в ближайшие дни дезинфекцию на волгоградских заводах оборонно-промышленного комплекса проведут войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа. На следующей неделе обработка пройдет на нескольких крупных предприятиях Волгограда.

- Профилактические мероприятия будут проведены на территории «Волгоградского тракторного завода», металлургического комбината «Красный октябрь», а также предприятий, специализирующихся на производстве радиотехнического оборудования и специального машиностроения, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

В составе подразделений войск РБХ защиты, которые задействуют на оборонных заводах Волгограда, девять военнослужащих, четыре авторазливочные станции АРС-14КМ и две машины обеспечения. Обрабатывать военный будут как поверхности внутри производственных помещений, а также фасады зданий и прилегающие к ним дороги.

Подобная дезинфекция на этой неделе уже прошла на оборонных заводах в Ставрополе, Астраханской и Ростовской области. Специальные подразделения есть во многих регионах страны. Санитарную обработку с применением генераторов горячего тумана устраивают всей технике и на въезде в гарнизоны. Это касается и боевых машин, и прочей техники, и личных автомобилей. Дезинфицируют военные и объекты социальной инфраструктуры.

Напомним, всего в Волгоградской области на 18 апреля 79 заболевших коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 19 апреля 2020: рекордное число зараженных и закрытые храмы
В Волгограде дезинфекцией заводов займутся военные
Музыка и живопись online: волгоградский музей Машкова устроит прямые трансляции
Самоизоляция в Волгограде: две массажистки заплатят по 15 тысяч штрафа
Военные отправили технику на хранение до Парада Победы
Коронавирус в Волгограде: волонтеры приняли более 15,5 тысячи звонков
Мужчина сгорел в заброшенном здании в Волгоградской области
Мэрия Волгограда ищет подрядчика на ремонт еще 10 дорог
Коронавирус в Волгограде: плюс 17 заболевших за сутки
Скорая попала в ДТП в Волгоградской области: трое в больнице
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 18 апреля 2020: строят госпитали и открывают парикмахерские
Под суд пойдут еще 35 волгоградцев, нарушивших режим самоизоляции