Музыка и живопись online: волгоградский музей Машкова устроит прямые трансляции

18 Апр 2020 2020-04-18T18:55:27+03:00

карАРТин в Музее Машкова. Прогулка по выставке "Эрмитаж. 255 лет" с музыкальным сопровождением от Дмитрия Арутюнова

Онлайн-трансляции концертов и виртуальные выставки подготовил в дни самоизоляции для жителей Волгограда музей Машкова

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Вот уже три недели волгоградцы сидят дома, месяц как закрыты музеи, театры, не работают многие организации. Чтобы любители культуры не скучали дома, музей Машкова, которому в этом году исполнятся 60 лет, запустил проект «КартАРТин». Все желающие смогут насладиться музыкой онлайн и экспонатами виртуальных выставок. В понедельник, 20 апреля 2020, музей Машкова представит зрителям видеомузыкальную программу, посвященную юбилейной дате. Посмотреть прямую онлайн-трансляцию концерта из музея Машкова можно будет по ссылке, начало 20 апреля в 18.00.

- В программу войдет видеоинсталляция первых экспонатов музея и музыкальная импровизация из произведений Вивальди, Листа, Альбинони и других композиторов. За роялем - маэстро Дмитрий Арутюнов.

Еще один онлайн концерт «Широка страна моя родная» в прямом эфире из выставочного зала музея Машкова ждет волгоградцев 22 апреля.

А с 20 апреля по 31 мая 2020 года на сайте музея Машкова всех любителей прекрасного будут ждать виртуальные выставки проекта. «Экспонат №1» - это самые первые подаренные музею при открытии произведения. «С любовью к русской культуре» - подаренная испанским коллекционером Долорес Томас Сильвестре советская живопись.

Есть на сайте музея и программы для детей, мастер-классы, лекции, экскурсии – много интересного и познавательного в онлайн формате.

ИСТОЧНИК KP.RU