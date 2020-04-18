Самоизоляция в Волгограде: две массажистки заплатят по 15 тысяч штрафа

18 Апр 2020 2020-04-18T18:00:19+03:00

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Несмотря на запреты и ограничения действующего в области режима полной самоизоляции жители Волгограда продолжали торговать цветами и пивом, делать массаж, подпольно оказывать парикмахерские и другие услуги. За это на многих в последние дни составили административные протоколы. Теперь выносят решения суды. Так, Центральный суд Волгограда привлек к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ цветочника-предпринимателя и двух массажисток. Их поймали с «поличным» на работе еще в начале апреля, хотя они должны были закрыться согласно постановлению губернатора. Бизнесмену суд запретил работать, а частницы заплатят солидные штрафы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Центральном суде, за то, что коммерсант не закрыл объект розничной торговли до 5 апреля 2020 года, наказанием будет приостановление деятельности его торговой точки на двадцать суток. А сотрудницы массажного салона заплатят штрафы по 15 тысяч рублей каждая. Тем более, что массаж девушки делали не простой.

Кстати, еще некоторые предприниматели смогут начать работать со вторника, 21 апреля. В Волгограде разрешили открыть парикмахерские, обувные мастерские и ателье при условии соблюдения установленных требований.

ИСТОЧНИК KP.RU