Военные отправили технику на хранение до Парада Победы

18 Апр 2020 2020-04-18T16:22:30+03:00

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До последнего военные волгоградского гарнизона готовили технику и отрабатывали строевой шаг для участия в Параде Победы. В этом году в городе-герое Волгограде он впервые должен был пройти на набережной. Но президент перенес празднование 75-летия Победы, отложил и парад, и шествие Бессмертного полка. Так что подготовленную к торжествам боевую технику пока поставят на временное хранение. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, с мест тренировок в парки хранения перевезут более 400 единиц боевой техники парадных расчетов Южного военного округа.

- Для размещения техники в воинских частях подготовлены дополнительные места и условия хранения, - отмечают в ведомстве.

Все подготовленные к параду танки, бронетранспортеры, артиллерийские установки и машины военные укроют тентами. Всю технику будут каждую неделю обслуживать техники, чтобы поддерживать ее в отличном состоянии. Ведь как только наша страна выиграет в битве с коронавирусом, юбилейный Парад Победы в Великой Отечественной войне непременно состоится.

ИСТОЧНИК KP.RU