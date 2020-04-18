2020-04-18T15:12:32+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде: волонтеры приняли более 15,5 тысячи звонков

Студенты-медики пришли на помощь во время эпидемии коронавируса
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Заявку можно оставить по телефону «горячей линии» 8-800-200-34-11. Фото: ВолгГМУЗаявку можно оставить по телефону «горячей линии» 8-800-200-34-11. Фото: ВолгГМУ
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Уже месяц Волгоград живет в режиме самых разных ограничений из-за угрозы коронавируса, а тем, кто в это непростое время нуждается в помощи, помогают волонтеры. Среди них и будущие медики – студенты ВолгГМУ. Более трехсот ребят пошли добровольцами: кто-то принимает звонки в колл-центре, кто-то занимается доставкой продуктов и лекарств пожилым людям. Волонтеры уже выполнили более 480 заявок на доставку и приняли более 15,5 тысячи звонков.

- Интересуются, как можно передвигаться по городу, какой транспорт работает, какое расписание автобусов. Часто спрашивают, что делать, если приехали из других городов. Звонят предприниматели с вопросами. Узнают, где можно сделать анализ на коронавирус, спрашивают о симптомах COVID-19, интересуются статистикой, - рассказывают волонтеры.

Многие студенты-медики уже имеют квалификацию и работают в больницах. Как отметил ректор медуниверситета Владимира Шкарин, старшекурсники могут трудится на должностях среднего медперсонала. Так как здравоохранение региона сейчас нуждается в кадровом резерве, руководство ВолгГМУ приняло решение принимать экзамен у желающих получить допуск к медицинской деятельности студентов чаще – два раза в месяц.

- Более того, мы сейчас формируем группы специалистов, доучивая по «ковид-19», - это профессорско-преподавательский состав, клиницисты, которые тоже будут готовы помогать в госпиталях, - рассказал Владимир Шкарин.

Заявки на покупку предметов первой необходимости маломобильные волгоградцы и пенсионеры могут оставить по телефону «горячей линии» 8-800-200-34-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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