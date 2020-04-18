Мужчина сгорел в заброшенном здании в Волгоградской области

18 Апр 2020 2020-04-18T11:51:27+03:00

Одни человек погиб и один пострадал за сутки на пожарах в регионе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Еще один человек пострадал на пожаре

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Ночью на пожаре в Палласовском районе Волгоградской области погиб мужчина. Огонь в заброшенном одноэтажном здании в хуторе Есин разгорелся глубокой ночью 18 апреля. Вызов пожарным поступил ровно в три часа. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в помещении площадью сто квадратных метров полыхает хлам. Спустя двадцать минут пожарные села Кайсацкого потушили пламя. В сгоревшем здании обнаружили тело погибшего 62-летнего мужчины.

- Причину пожара еще предстоит выяснить экспертам, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Еще один пожар с пострадавшим произошел накануне в Урюпинском районе. В хуторе Дубровском загорелись вещи в одной из комнат частного кирпичного дома. Пострадал при пожаре 78-летний дедушка. А причиной возгорания, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем.

МЧС напоминает волгоградцам: соблюдайте максимальную осторожность при обращении с огнем и огнеопасными предметами. Увидели пожар – звоните на номер «112».

ИСТОЧНИК KP.RU