2020-04-18T11:01:54+03:00
Общество

Мэрия Волгограда ищет подрядчика на ремонт еще 10 дорог

Объявили аукционы на реконструкции улиц уже из дополнительного списка [какие дороги отремонтируют в Волгограде]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Еще десять дорог Волгограда отремонтируют к осени.Еще десять дорог Волгограда отремонтируют к осени.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Весна в этом году ранняя, так что дорожники уже давно вышли ремонтировать улицы Волгограда. В списке на обновление в 2020-м более 30 городских дорог. А после того, как мэрия Волгограда перераспределила средства нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», объявила электронные аукционы на реконструкцию дорог уже из дополнительного перечня. В этом году сделают еще 10 второстепенных улиц в четырех районах города и проезды к больницам №16, перинатальному и кардиоцентру. Только на ремонт дорог в Советском районе потратят более 61 миллиона рублей. Завершить работы должны до сентября.

- Часть финансирования работ по расширению дороги на улице Ангарской перенесли на 2021 год в рамках двухлетнего контракта, так что у муниципалитета появилась возможность в текущем году обновить сразу 10 дорог в разных районах, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Какие дороги дополнительно отремонтируют в Волгограде: в Красноармейском - улицу 2-я Караванная (от Николаевской до Вилянской), подъезд к больнице №16 по улице Пятиморской с обустройством парковочных карманов и подъезд к поселку Татьянка-1. В Кировском районе - улицу Закавказскую. В Советском районе - улицу маршала Воронова (дорога к ЖК «Янтарный город»), улицу маршала Василевского (выборочно), проезды к перинатальному центру №2 и кардиоцентру (от гаража ВолГУ и от Автоцентра «Ауди» - выборочно). В Краснооктябрьском районе обновят улицу Тарифную (от Еременко до Курильской) и улицу Хользунова (от Еременко до местного проезда на проспекте Ленина).

В мэрии отмечают, что на электронных торгах город экономит не первый раз. Это позволяет отремонтировать больше дорог, чем намечали первоначально. Только в 2019-м на «экономию» сделали шесть улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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