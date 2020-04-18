Скорая попала в ДТП в Волгоградской области: трое в больнице

18 Апр 2020 2020-04-18T09:46:41+03:00

Пострадали в аварии во Фролово два водителя и фельдшер

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ДТП с участием двух машин и кареты скорой помощи произошло в пятницу 17 апреля в городе Фролово районе Волгоградской области. Около четырех часов вечера 35-летний водитель и 28-летняя фельдшер ехали в «УАЗике» экстренной службы на вызов. На автомобиле скорой помощи были включены проблесковые маячки и сирена. По предварительным данным, водитель спецмашины выехал на перекресток улиц Спартаковской и Комсомольской на красный сигнал светофора. В итоге скорая помощь срезалась в «ВАЗ-2121», который ехал на зеленый. От удара «УАЗ» отбросило в сторону – произошло еще одно столкновение. Спецмашина протаранила припаркованную у обочины «семерку».

Все три машины изрядно покорежило. Пострадали в массовой аварии с участием скорой помощи во Фролово три человека – два водителя и фельдшер.

- В результате ДТП в больницу с травмами госпитализированы 35-летний водитель «УАЗа», 28-летняя фельдшер скорой и 41-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-2121», - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU