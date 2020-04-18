2020-04-17T22:30:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 18 апреля 2020: в Волгограде строят госпитали и открывают парикмахерские

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Волгограде и области на 18 апреля 2020 года
Екатерина МАЛИНИНА
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Чаще всего в Волгограде болеют люди до 40 лет.Чаще всего в Волгограде болеют люди до 40 лет.
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Коронавирус продолжает пополнять свою статистику. В России за сутки больше четырех тысяч заболевших. Доля волгоградцев из этого числа – четверо. Не так много по сравнению со многими регионами. Но в больницах больше 300 человек с подозрением на коронавирус, так что такое затишье ненадолго. Всего с начала эпидемии COVID-19 диагностировали у 62 волгоградцев.

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 18 апреля 2020.

Стоит заметить, что среди заразившихся пожилых людей не так много. На этот раз только пациентке из Котово – 70. Жительнице Волгограда, входившей в группу риска, – 45. Еще одной волгоградке - 37, она получила COVID-19 от мужа, вернувшегося из Тамбова. Вернувшемуся с Кипра мужчине – всего 40. Вирус косит молодых. Сейчас на ИВЛ находятся три пациента. Их состояние стабильно тяжелое. И двое из них также не пенсионеры.

Видимо, считая ситуацию более менее стабильной (если это слово применимо к современности в условиях пандемии), Андрей Бочаров внес изменение в свое постановление. С 21 апреля работать смогут парикмахерские, ателье, мастерские мебели, обувные мастерские. Правда, им необходимо будет выполнять ряд обязательных требований. Например, на каждого клиента должной быть не менее 10 квадратных метров пространства. В связи с нововведением добавили эти компании и в перечень причин, по которым теперь можно выйти из дома. Но на этот раз к своему обувщику придется идти с паспортом, уведомлением и только по предварительному звонку.

А вот тренажерные залы, танцевальные клубы, рестораны, кафе будут закрыты до 30 апреля точно. А что будет в мае, никто сказать не берется. Но власти Волгоградской области готовятся и к худшему сценарию. Сейчас идет увеличение коечного фонда для того, чтобы принять даже большое количество больных коронавирусной инфекцией. К концу лета в больницах должно быть 4 тысячи мест по коронавирусных. Именно поэтому строятся госпитали. С площадки одного из них пообщался с президентом губернатор Андрей Бочаров и Расул Мусаев, руководитель военного госпиталя, на территории которого и развернулась стройка.

- Работы выполнены на 52 процента – доложили они Владимиру Путину.

Долго решался вопрос с работой храмов в Волгоградской области. Губернатор запретил посещать кладбища и рекомендовал верующим побыть дома на Пасху. Более категорично выступила Ольга Зубарева. Главный санитарный врач Волгоградской области: она потребовала закрыть двери религиозных учреждений (вне зависимости от веры) для прихожан. Но службы пройдут. В храма обещают принять все возможные меры безопасности для тех, кто решится прийти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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