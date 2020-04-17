Под суд пойдут еще 35 волгоградцев, нарушивших режим самоизоляции

17 Апр 2020 2020-04-17T20:19:28+03:00

Рейды проходят и в области и в Волгограде

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Похоже, бюджет получил дополнительный источник финансирования до конца режима самоизоляции, который ввел на территории Волгоградской области губернатор. Штрафы за необоснованный выход из дома. Вот уже неделю жителей региона, которые покинули жилище без уважительных причин, штрафуют полицейские, чиновники, а теперь и росгвардейцы. На этот раз проверяли дисциплинированность жителей Волгограда, Волжского, Городищенского, Ленинского, Ольховского, Руднянского, Старополтавского, Еланского и Урюпинского районов.

Среди горожан нарушителями оказались обитатели Кировского, Ворошиловского, Тракторозаводского и Центрального района. Всего составили 9 протоколов. А среди районов «отличился» Урюпинский. Там оформили семь протоколов. Всего на область – 35. Их ждет суд. За нарушение ст. 20.6.1 КоАП предусмотрен штраф от тысячи до 30 тысяч рублей. Чаще всего суды применяют минимальное наказание.

Напомним, чтобы выйти из дома по указанным в постановлении губернатора Волгоградской области причин, необходимо взять с собой паспорт и заполненное уведомление, где нужно указать свои данные, причину выхода и время возвращения.

Кстати, тем, кто контактировал с зараженными, кто приехал из-за границы или из другого региона, нужно соблюдать карантин, то есть выходить из дома нельзя совсем в течение 14 дней.

Напомним, в Волгоградской области COVID-19 диагностировали у 62 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU