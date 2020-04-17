В Волгограде медцентр Минобороны готов на 52 процента

17 Апр 2020 2020-04-17T17:58:01+03:00

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Сегодня, 17 апреля, президент России Владимир Путин провел совещание о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах в условиях распространения коронавируса. Губернаторы в режиме онлайн рассказывали о проделанной работе. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров в качестве площадки для видеоотчета выбрал территорию, где Минобороны возводит новый инфекционный медцентр. Рассказал о госпиталях, под которые оперативно перепрофилируются волгоградские больницы, о планах построить новый инфекционный корпус в Волжском. Потом губернатор передал слово полковнику Расулу Мусаеву - начальнику ФГБУ «413 ВГ», на территории которого собственно и строит оборонное ведомство новый медцентр.

По плану медцентр должны сдать к 30 апреля. Фото администрации ВО.

- Строительство ведется с 22 марта. Сейчас на объекте задействовано 733 человека и 25 единиц техники, работа ведется в три смены. На данный момент готовность медицинского центра оценивается на 52 процента. С 9 апреля осуществляется прием медицинского оборудования. Строительство будет завершено в установленный срок, - отрапортовал Мусаев.

«А вы, товарищ полковник, оборудование то куда складируете, если у вас помещения еще не готовы?», - поинтересовался Владимир Путин.

На что Расул Мусаев ответил, что хранят оборудование в этих ангарах.

«Оборудование это очень тонкое и высокотехнологичное, надо быть с ним предельно аккуратными, - отметил президент. – И вы сказали, что у вам еще предстоит сделать почти половину – 48%, вы полагаете, что успеете все закончить в срок?»

- Так точно, товарищ верховный главнокомандующий! - заверил Путина полковник.

К слову, на данный момент уже полностью сварен металлокаркас будущего медцентра и сейчас рабочие монтируют сендвич-панели.

Напомним, в Волгограде строят один из 16-ти инфекционных медицинских центров, которые планируют задействовать для успешного противостояния коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU