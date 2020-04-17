2020-04-17T16:05:56+03:00
Происшествия

В Волгограде алкоголик получил водительские права по поддельной справке

Теперь его не только прав лишили, но и уголовное дело на него завели
Наталья ГЛАЗУНОВА
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54-летний волгоградец, которого лишили прав за вождение в нетрезвом виде, решил во чтобы то ни стало вернуться за руль и рискнул подделать документ. Теперь он не только нарушитель, но и проходит по уголовному делу.

Факт выдачи водительского удостоверения по «липовой» справке вскрыла прокуратура. Выяснилось, что мужчину лишили прав еще пару лет назад. В октябре 2018-го, когда срок наказания истек, он пришел в коммерческую медицинскую организацию, которая выдала ему заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами. Вот только мужчина этот с августа 2018 года и по настоящее время он состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «алкоголизм». И справка ГБУЗ «Волгоградский областной клинический наркологический диспансер», на основании которой выдано было выдано медзаключение, оказалась поддельной.

- На основании направленных прокуратурой материалов надзорной проверки отделом дознания ОП-5 УМВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело по ст.327 УК РФ по факту подделки и сбыта официального документа. А суд снова лишил мужчину, страдающего алкоголизмом, права управления автомобилем, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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