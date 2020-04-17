В выходные из-за дезинфекции в Волгограде остановят скоростные трамваи

17 Апр 2020 2020-04-17T15:54:03+03:00

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Из-за коронавируса к работающим компаниям в Волгограде особые требования по дезинфекции. Не менее строги они для предприятий, которые занимаются пассажирскими перевозками. В ближайшие выходные 18 и 19 апреля 2020 «Метроэлектротранс» устроит комплексную обработку линии СТ и подземных станций метротрама в закрытом режиме. Из-за этого два дня скоростные трамваи ходить не будут. Линию СТ и СТ2 остановят, а вместо трамваев на этом направлении выпустят больше троллейбусов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, 18 и 19 апреля 2020 дополнительные троллейбусы выйдут на спецмаршрут №8 «Спартановка - Тулака». Ходить 17 рогатых будут утром и вечером каждые семь минут. А на участке, где маршрут пересекается с троллейбусом спецмаршрута №9 «Спартановка - Детский центр», интервал движения составит порядка трех минут.

Работать весь транспорт в выходные будет с 6.30 до 9.00 и с 16.30 до 20.00. В будни общественный транспорт в Волгограде ходит с утра до 21 часа. В день автобусы, трамваи и троллейбусы проходят дезинфекцию несколько раз. Спецраствором обрабатывают поручни, сиденья, двери, стекла. А уже после смены общественный транспорт уходит на большую мойку.

ИСТОЧНИК KP.RU