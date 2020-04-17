2020-04-17T15:30:11+03:00
Общество

В Волгограде обновят разметку на дорогах: стоп-линии и «зебры» выполнят из термопластика

Разметка с использованием микростеклошариков появится у всех социальных учреждений
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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Власти Волгограда в этом году решили основательно обновить всю разметку на городских магистралях. 57 миллионов рублей выделили только на обновление «зебр» и линий в Дзержинском, Центральном, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Еще почти столько же на разметку в южной части города. За эти деньги в общей сложности обещают обновить 250 тысяч квадратных метров дорожных линий. Часть из них будет выполнена из термопластика.

- На юге Волгограда в число объектов, где обновят разметку, попали улицы Автомобилистов, Кирова, Краснопресненская, Казахская, проспект Университетский, улица 40 лет ВЛКСМ, Череповецкая, Электролесовская, Вучетича и другие. Новые пешеходные «зебры», осевые и стоп-линии появятся также на второстепенных и малых дорогах, - уточняют в администрации Волгограда.

В этом году, в рамках национальных стандартов, на регулируемые перекрестки будут нанесены линии только белого цвета. А там, где нет светофоров, по-прежнему будет применяться желто-белая расцветка.

- Осевые и стоп-линии, а также «зебры» будут выполнены либо из термопластика (в его состав добавляются микростеклошарики эффективно «работающие» в темное время суток), либо специальной краской со световозвращающим эффектом, - уточняют в мэрии.

Кроме того, в этом году принято решение сделать разметку из термопластика у всех социальных учреждений Волгограда.

Работы обещают вести по ночам и при среднесуточной температуре воздуха не ниже +5 градусов.

- Дальнейшее обновление разметки по мере ее износа (в течение летних и осенних месяцев) будет проводиться в рамках гарантийного обслуживания за счет средств подрядной организации, - добавляют в мэрии.

А вот экспериментальные «зебры» из тротуарной плитки, которые сделали в районе «Маяка» на Краснознаменской и напротив музея «Россия – моя история» на Нулевой продольной, себя не оправдали. Производитель плитки обещал, что такая разметка прослужит много лет, и ее не нужно будет обновлять и красить. На деле же плитка потеряла цвет за одну зиму. Как говорят чиновники, материалы для обустройства перехода производитель предоставлял бесплатно, поэтому никакого ущерба городской бюджет не понес. Но таких"зебр" больше делать не будут.

Производитель плитки обещал, что ее не нужно будет красить годами. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Производитель плитки обещал, что ее не нужно будет красить годами.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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