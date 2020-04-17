Кинотеатры, тренажерки и фитнес-клубы будут закрыты в Волгограде до окончания карантина по коронавирусу

17 Апр 2020 2020-04-17T14:46:41+03:00

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Потихоньку, пусть и на жестких условиях из-за угрозы распространения коронавируса, но в Волгоградской области возобновляют работу магазинчики и предприятия, в ближайшие дни обещают открыть парикмахерские и салоны красоты, а вот объекты физкультуры и спорта, похоже, будут закрыты до конца карантина. Не откроются до особого распоряжения Роспотребнадзора и театры, выставочные залы и кинотеатры.

- К сожалению не все эти сферы попали в перечень, который определен федеральными постановлениями, как пострадавший от коронавируса, поэтому будем разрабатывать меры поддержки на региональном уровне. Понятно, что все негативные последствия коронавируса на бизнес мы нивелировать не сможем, но легальный рынок рабочей силы мы поддержим, - уверяет уполномоченный по защите прав предпринимателей в Волгоградской области Ольга Устинова.

Напомним, что в Волгоградской области уже разработан первый пакет мер, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса в регионе. Сейчас разрабатывают еще ряд мер, чтобы минимизировать потери бизнесменов.

ИСТОЧНИК KP.RU