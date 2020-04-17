2020-04-17T14:29:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Подробности о новых заболевших коронавирусом в Волгограде и Котово

За последние сутки 17 апреля в Волгоградской области четыре новых случая коронавируса у трех женщин и мужчины
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Новых пациентов распределили по трем госпиталям.Новых пациентов распределили по трем госпиталям.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В пятницу, 17 апреля 2020, в Волгоградской области подтвердили диагноз еще четырем жителям региона. Среди них - две женщины и мужчина среднего возраста из Волгограда и 70-летняя женщина из Котовского района.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, одной 45-летней женщине из Волгограда, которая входит в группу риска, диагноз подтвердили по итогу обязательного обследования. Она сейчас под присмотром врачей из пятой больницы. Вторая 37-летняя волгоградка заразилась от мужа, вернувшегося из Тамбова. Супругу диагноз поставили ранее. Лечат заболевшую в горрбольнице №2 в Волжском. Третий новый заболевший – вернувшийся с Кипра 40-летний волгоградец. Он лежит в четвертой больнице Волгограда.

И в Котовском районе пожилая женщина 70 лет заразилась коронавирусом от своей дочери, которая ездила в столицу. Бабушку также положили во вторую больницу Волжского.

Всего на сегодня в Волгоградской области уже 62 заболевших коронавирусом, из них восемь детей и семь стариков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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