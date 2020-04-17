2020-04-17T12:57:11+03:00
Происшествия

В Волгограде задержали мужчину с сумкой полной героина

Наркодилером оказался 33-летний волжанин
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В сумке было героина общей массой более 120 граммов.В сумке было героина общей массой более 120 граммов.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Волгограде сотрудники наркоконтроля поймали мужчину, который делал закладки с героином. Поймали с поличным – с полной сумкой расфасованного «порошка». К моменту задержания он успел сделать четыре закладки.

- Мужчину задержали на улице Краснополянской в Дзержинском районе Волгограда. При обыске в его сумке обнаружили несколько десятков свертков с порошкообразным веществом. Как показала экспертиза, в свертах было ничто иное, как героин, общей массой более 120 граммов, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

На волжанина уже завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

- В настоящее время задержанный находится под стражей, уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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