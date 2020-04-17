Из-за реконструкции станции Гумрак в Волгограде изменят расписание электричек

17 Апр 2020 2020-04-17T12:10:32+03:00

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В Волгограде продолжается реконструкция станции Гумрак, из-за этого 18 и 29 апреля 2020 поменяется расписание идущих по маршруту от ж/д вокзала пяти пригородных поездов и электричек - в Арчеду, Качалино и на станцию Канальная.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, 18 апреля по новому расписанию пойдет пригородный поезд №6491 Волгоград – Арчеда. Он будет отходить от Волгограда-1 в 8.22 - на 4 минуты позже, а прибывать на конечную позже сразу на 25 минут. Поезд №6492 Арчеда – Волгоград-1 отправится из Арчеды в 12.24, а в Волгограде будет на 16 минут позже - в 15.37.

Также 18 апреля 2020 пригородный поезд №6807 Волгоград-1 – Качалино от станции Волгоград-1 пойдет в 7.12, в Качалино он прибудет с задержкой на 26 минут - в 8.55. А поезд №6808 Качалино – Волгоград-1 будет отправляться из Качалино на 48 минут раньше - в 16.17. В Волгограде он будет раньше на 31 минуту - в 17.52.

А пригородный поезд №6204 Канальная – Волгоград-1 29 апреля 2020 года отправится с конечной в 12.45, а на вокзале Волгоград-1 будет на 48 минут раньше - в 14.08.

ИСТОЧНИК KP.RU