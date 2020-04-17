2020-04-17T12:10:32+03:00
Общество

Из-за реконструкции станции Гумрак в Волгограде изменят расписание электричек

График движения нескольких пригородных поездов в Волгоградской области изменится 18 и 29 апреля 2020 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Поезда изменят расписание на два дня в апреле.Поезда изменят расписание на два дня в апреле.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В Волгограде продолжается реконструкция станции Гумрак, из-за этого 18 и 29 апреля 2020 поменяется расписание идущих по маршруту от ж/д вокзала пяти пригородных поездов и электричек - в Арчеду, Качалино и на станцию Канальная.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, 18 апреля по новому расписанию пойдет пригородный поезд №6491 Волгоград – Арчеда. Он будет отходить от Волгограда-1 в 8.22 - на 4 минуты позже, а прибывать на конечную позже сразу на 25 минут. Поезд №6492 Арчеда – Волгоград-1 отправится из Арчеды в 12.24, а в Волгограде будет на 16 минут позже - в 15.37.

Также 18 апреля 2020 пригородный поезд №6807 Волгоград-1 – Качалино от станции Волгоград-1 пойдет в 7.12, в Качалино он прибудет с задержкой на 26 минут - в 8.55. А поезд №6808 Качалино – Волгоград-1 будет отправляться из Качалино на 48 минут раньше - в 16.17. В Волгограде он будет раньше на 31 минуту - в 17.52.

А пригородный поезд №6204 Канальная – Волгоград-1 29 апреля 2020 года отправится с конечной в 12.45, а на вокзале Волгоград-1 будет на 48 минут раньше - в 14.08.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде алкоголик получил водительские права по поддельной справке
В выходные из-за дезинфекции в Волгограде остановят скоростные трамваи
В Волгограде обновят разметку на дорогах: стоп-линии и «зебры» выполнят из термопластика
Кинотеатры, тренажерки и фитнес-клубы будут закрыты в Волгограде до окончания карантина по коронавирусу
Подробности о новых заболевших коронавирусом в Волгограде и Котово
В Волгограде задержали мужчину с сумкой полной героина
Из-за реконструкции станции Гумрак в Волгограде изменят расписание электричек
В Волгограде за весну уже высадили тысячу кустарников и деревьев
Под Волгоградом судимый слесарь за два дня угнал две машины
Число заболевших коронавирусом в Волгограде выросло до 62 человек
Прокуратура заставила отремонтировать лифты в волгоградской высотке
Ночью на пожарах в Волгоградской области погибли три человека
Самоизоляция в Волгоградской области: где пройдут патрули 17 апреля
Под Волгоградом мужчина попал сразу под три машины и скончался
В Волгограде ремонтируют улицу Ткачева
Митрополит Волгоградский и Камышинский обратился к прихожанам с посланием
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 17 апреля 2020: 304 человека в больницах, трое в реанимации
УФАС «заморозило» концерт группы Serebro 9 Мая в Волгограде