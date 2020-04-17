2020-04-17T12:35:06+03:00
Общество

В Волгограде за весну уже высадили тысячу кустарников и деревьев

Саженцы уже зеленеют в скверах, парках и вдоль дорог
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вместо срубленных деревьев коммунальщики высаживают молодые.Вместо срубленных деревьев коммунальщики высаживают молодые.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Пока волгоградцы сидят по домам из-за коронавируса растительность постепенно оживает после зимы. Чтобы Волгоград стал еще зеленее, коммунальщики каждой весной высаживают новые саженцы. Вот в этом году уже успели высадить первую тысячу молодых растений.

Так, новые кусты роз появились на пешеходной зоне бульвара Энгельса, лесопарковой зоне на улице Остравской и в парке «Юбилейном» в Красноармейском районе, а также на площади Чекистов в сквере Касимовском и на других территориях Ворошиловского района.

- Также в этом году более 4,5 тысяч деревьев и кустарников из местных питомников высадят в парке Гагарина, - добавляют в администрации Волгограда.

Одновременно сотрудники районных МБУ ЖКХ и «Волгоградзеленхоза» вычищают город от опавших еще осенью листьев и грязи, которая осталась после зимы, красят лавочки и урны, моют ограждения и турникеты. Уже привели в порядок после зимы 40 тысяч квадратных метров общественных территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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