Под Волгоградом судимый слесарь за два дня угнал две машины

17 Апр 2020 2020-04-17T11:23:52+03:00

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За два дня в Жирновске угнали две машины. Эту историю «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону. Сначала в полицию пришел владелец «восьмерки», и рассказал, что кто-то разбил и отогнал на другую улицу его машину. На следующий день с таким же столкнулся и владелец «шестерки». Полиция стала искать преступников и оказалось, что обе машины угнал один и тот же человек.

Угонщиком оказался 24-летний ранее судимый местный житель, работающий слесарем. Он уже во всем сознался и рассказал, как было дело. В один из вечером, напившись с друзьями, он решил добраться домой на машине, которую встретил по пути. Разбил стекла, залез в салон, замкнул провода, но далеко уехать не смог – «восьмерка» заглохла. Пришлось дальше идти пешком. На другой день на его пьяном пути оказалась «шестерка». Он также ее завел, но, выехав на соседнюю улицу, не справился с управлением, врезался в бордюр и повредил ходовую часть машины. Вновь угонщику пришлось добираться домой на своих двоих.

- На мужчину уже завели уголовное дело и грозит ему теперь до 5 лет лишения свободы, - добавляют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU