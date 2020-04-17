Число заболевших коронавирусом в Волгограде выросло до 62 человек

17 Апр 2020 2020-04-17T16:12:44+03:00

На входе на работу и в больницы всем должны измерить температуру. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Каждый день растет число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 по всей стране. Коронавирус продолжает распространяться и по городам и селам Волгоградской области. Правда, меньшими темпами. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, за минувшие сутки в Волгограде и области подтвердили диагноз еще четырем заболевшим. Общее количество пациентов с коронавирусом в регионе выросло до 62 человек. Выписаны из больниц уже 23 волгоградца. Летальный случай - умершую в Жирновске женщину - на федеральном уровне так и не посчитали.

Накануне волгоградцев в коронавирусных больницах и госпиталях заметно прибавилось. Двое заболевших коронавирусом и один с пневмонией сейчас в реанимации. За их жизнь борются врачи.

Официальная статистика.

В России на сегодня уже более 32 тысяч случаев заболевания коронавирусом, за сутки пациентов с подтвержденным диагнозом стало больше на 4069 человек. Зафиксировано 273 смерти. Растет и количество выздоровевших от COVID-19 – их уже 2590 человек.

Волгоградцев просят лишний раз не выходить из дома, чтобы не дать резко взлететь растущему числу инфицированных.

Динамика.

ИСТОЧНИК KP.RU