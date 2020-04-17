Прокуратура заставила отремонтировать лифты в волгоградской высотке

17 Апр 2020 2020-04-17T10:59:17+03:00

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Несмотря на то, что лифты в волгоградских высотках постепенно меняют в рамках капремонтов, в многоэтажках еще много старых подъемников. Так в Центральном районе Волгограда в одной из высоток 16 пассажирских лифтов продолжали работать, хотя их срок службы давно истек. Как установила проверка районной прокуратуры, ООО «Жилкомсервис», который занимается обслуживанием данных лифтов, не провел даже оценку их безопасности (в нарушение требований технических регламентов).

Прокуратура потребовала от организации немедленно устранить нарушения.

- Также на ООО «Жилкомсервис» возбуждено производство по делу об административном правонарушении, по статье КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). Постановлением Нижне-Волжского управления Ростехнадзора управляющую компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Волгоградской областной прокуратуры.

Уточнив, что на данный момент нарушения уже устранены: лифтовое оборудование привели в надлежащее состояние и провели оценку соответствия лифтов требованиям безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU