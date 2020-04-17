2020-04-17T10:15:09+03:00
Происшествия

Ночью на пожарах в Волгоградской области погибли три человека

В огне погибли два человека в Камышине и один в Абганерово
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В огне погибли три человека.В огне погибли три человека.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Ночью 17 апреля в Волгоградской области произошло сразу два пожара с летальным исходом. В огне погибли трое мужчин – двое в Камышине, еще один – в селе Абганерово. Причины возгорания еще предстоит установить. На месте пожара работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории.

Сообщение о пожаре на улице Полоса отчуждения, 27, в Камышине пришло пожарным в 1.20 ночи. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили, что горят сразу два частных дома размером 25х10 метров и 12х12 метров. Огонь охватил крыши зданий. Пожарные расчеты ликвидировали горение спустя час. На пепелище дома с мансардой обнаружили тела двух мужчин. Их личности устанавливаются.

- Пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем при курении, - отмечают в администрации Камышина.

В это же время загорелся дом на улице Деповской села Абганерово в Светлоярском районе. Пламя охватило все здание.

- Дом размером 6х8 метров горел по всей площади. Пожарные расчеты 49-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 1.50, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону.

Спасти хозяина дома не удалось. В сгоревшем доме пожарные обнаружили тело 59-летнего мужчины. Причину этого пожара также выясняют эксперты.

МЧС призывает волгоградцев быть бдительными и не забывать о безопасности. Если увидели пожар – сразу звоните на номер «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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