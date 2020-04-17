Самоизоляция в Волгоградской области: где пройдут патрули 17 апреля

17 Апр 2020 2020-04-17T09:28:51+03:00

В пятницу 17 апреля 2020 проверять дисциплину и соблюдение режима самоизоляции будут в Волгограде, Волжском и в северных районах Волгоградской области [где будут рейды]

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Волгоградцы уже устали жить в режиме самоизоляции. Третью неделю для выхода из дома в Волгоградской области есть всего шесть причин. При этом цель передвижения по улицам должна быть указана в уведомлении или справке с работы. Но зачастую на улицах все еще немало гуляющих людей, хотя всех и просят оставаться дома. А чиновники вместе с полицейскими каждый день устраивают рейды для проверки соблюдения режима самоизоляции. В пятницу, 17 апреля 2020 года, патрули пройдут по Волгограду, Волжскому, который уже который раз отличился самым большим числом нарушителей, а также в городах и поселках семи районов Волгоградской области – их список меняется ежедневно.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, межведомственные патрули будут выявлять нарушителей режима полной самоизоляции 17 апреля 2020 в Тракторозаводском, Ворошиловском и еще нескольких районах Волгограда. Снова особое внимание уделят Волжскому. Пройдут рейды на соблюдение правил перемещения в Городищенском, Ольховском, а также в северных районах Волгоградской области.

Напомним, жителям Волгоградской области можно выходить из дома и передвигаться по городу по работе (если ваша организация или предприятие включены в список разрешенных). Для этого понадобится справка с работы или служебное удостоверение. Волгоградцы также могут поехать на дачу, в больницу, выйти за необходимым в ближайший магазин или аптеку, выгулять питомцев (не далее 100 метров от дома) и вынести мусор. При этом с собой нужно носить уведомление.

ВАЖНО! Правила передвижения во время самоизоляции в Волгоградской области и образцы документов (скачать и распечатать).

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ИСТОЧНИК KP.RU