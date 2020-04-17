Под Волгоградом мужчина попал сразу под три машины и скончался
Трагический случай произошел 17 апреля на трассе «Каспий» в Иловлинском районе Волгоградской области. Там насмерть сбили пешехода. У мужчины просто не было шансов выжить: его сбила легковушка, а затем переехали кроссовер и грузовик.
Случилось это ночью. 44-летний мужчина шел по проезжей части. На неосвещенной дороге 56-летний водитель «Вольво» не сразу заметил бродящего пешехода, но в последний момент он успел вывернуть руль и лишь зацепил мужчину зеркалом своего авто. И, возможно, пешеход остался бы жив, но несущиеся сзади машины уже не успели затормозить.
- Упавшего на проезжую часть пешехода переехал сначала «Рено Дастер», а следом тяжелый грузовик «Мерседес Бенц Акрос» с полуприцепом, за рулем которого был 62-летний житель Дагестана. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.
Этой же ночью еще одно ДТП произошло в Буковском районе. Там в аварию попал 19-летний парень. К счастью, он остался жив.
- Молодой водитель на «ВАЗ-21061» ехал по дороге, ведущей в поселок Новоникольское и на одном участке не справился с управлением и врезался в столб. С травмами водителя увезли в больницу, - сообщают в региональном Главке.
ИСТОЧНИК KP.RU