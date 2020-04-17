Под Волгоградом мужчина попал сразу под три машины и скончался

17 Апр 2020 2020-04-17T09:23:57+03:00

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Трагический случай произошел 17 апреля на трассе «Каспий» в Иловлинском районе Волгоградской области. Там насмерть сбили пешехода. У мужчины просто не было шансов выжить: его сбила легковушка, а затем переехали кроссовер и грузовик.

Случилось это ночью. 44-летний мужчина шел по проезжей части. На неосвещенной дороге 56-летний водитель «Вольво» не сразу заметил бродящего пешехода, но в последний момент он успел вывернуть руль и лишь зацепил мужчину зеркалом своего авто. И, возможно, пешеход остался бы жив, но несущиеся сзади машины уже не успели затормозить.

- Упавшего на проезжую часть пешехода переехал сначала «Рено Дастер», а следом тяжелый грузовик «Мерседес Бенц Акрос» с полуприцепом, за рулем которого был 62-летний житель Дагестана. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Этой же ночью еще одно ДТП произошло в Буковском районе. Там в аварию попал 19-летний парень. К счастью, он остался жив.

- Молодой водитель на «ВАЗ-21061» ехал по дороге, ведущей в поселок Новоникольское и на одном участке не справился с управлением и врезался в столб. С травмами водителя увезли в больницу, - сообщают в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU