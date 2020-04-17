В Волгограде ремонтируют улицу Ткачева

17 Апр 2020 2020-04-17T08:52:49+03:00

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Волгоград продолжает жить в режиме самоизоляции из-за угрозы коронавируса. Но ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идет своим чередом. Обновляют асфальт уже в семи районах Волгограда. Так, в центре города подрядчики уже отфрезеровали больше половины старого асфальта на улице Ткачева, заменили часть бордюров, восстанавливают колодцы. Автомобилисты сразу отметили улучшения, хотя новый асфальт еще не положили – дорога не видела ремонта восемь лет и была далеко от идеала.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, дорогу на улице Ткачева в этом году ждет комплексная реконструкция. Сюда уложат около двух тысяч тонн асфальтобетона. Проезжую часть сделают с уклоном в сторону обочин, чтобы после дождя вода уходила в ливневку. Качество покрытия проверят в муниципальной лаборатории, а после подрядчик будет отвечать за него по гарантии.

ИСТОЧНИК KP.RU