2020-04-17T08:52:49+03:00
Общество

В Волгограде ремонтируют улицу Ткачева

Сейчас дорожники фрезеруют старое покрытие
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Старый асфальт на Ткачева уже наполовину сняли.Старый асфальт на Ткачева уже наполовину сняли.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Волгоград продолжает жить в режиме самоизоляции из-за угрозы коронавируса. Но ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идет своим чередом. Обновляют асфальт уже в семи районах Волгограда. Так, в центре города подрядчики уже отфрезеровали больше половины старого асфальта на улице Ткачева, заменили часть бордюров, восстанавливают колодцы. Автомобилисты сразу отметили улучшения, хотя новый асфальт еще не положили – дорога не видела ремонта восемь лет и была далеко от идеала.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, дорогу на улице Ткачева в этом году ждет комплексная реконструкция. Сюда уложат около двух тысяч тонн асфальтобетона. Проезжую часть сделают с уклоном в сторону обочин, чтобы после дождя вода уходила в ливневку. Качество покрытия проверят в муниципальной лаборатории, а после подрядчик будет отвечать за него по гарантии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура заставила отремонтировать лифты в волгоградской высотке
Ночью на пожарах в Волгоградской области погибли три человека
Самоизоляция в Волгоградской области: где пройдут патрули 17 апреля
Под Волгоградом мужчина попал сразу под три машины и скончался
В Волгограде ремонтируют улицу Ткачева
Митрополит Волгоградский и Камышинский обратился к прихожанам с посланием
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 17 апреля 2020: 292 человека в больницах, трое в реанимации
УФАС «заморозило» концерт группы Serebro 9 Мая в Волгограде
Перенос Парада Победы 2020 в Волгограде: какого числа пройдёт и почему переносят
Самоизоляция в Волгограде: плюс 41 протокол нарушителям режима
Из-за коронавируса в Волгограде посадили на карантин экспертов-криминалистов МВД
Под Волгоградом рыбака оштрафовали на тысячу рублей за нарушение режима самоизоляции
Роспотребнадзор потребовал не пускать волгоградцев в храмы на Пасху
Фонтан «Стекло воды» и фонари – музыкальные инструменты: подрядчик начал реконструкцию возле ДК на Тракторном
Самоизоляция в Волгограде: автобусы битком, троллейбусы полупустые
Волгоградец незаконно выкачал из нефтепровода 24 тонны сырой нефти
В Волгограде бизнесмен скрыл 9,5 миллионов рублей налогов
Заболевшая коронавирусом контактировали с погибшей в Жирновске женщиной
В Волгограде продавец украл из кассы супермаркета 180 тысяч, чтобы погасить кредиты
Волгоградцы стали меньше травиться алкоголем
Главный корпус больницы №16 превратили в инфекционный госпиталь на 90 коек
Коронавирус в Волгограде: за сутки 11 новых заболевших
В Волгограде природоохранная прокуратура наказала штрафом нефтяную компанию
В Волгограде ликвидируют предприятие «Горпитомник»
Мэрия Волгограда заставит подрядчиков исправить недочеты на отремонтированных дорогах
В Волжском девушка на «Лексусе» устроила ДТП с тремя пострадавшими
Волгоградские коммунальщики готовят городские фонтаны к летнему сезону
Неожиданности самоизоляции: Елена Исинбаева покрасила волосы в синий цвет