2020-04-17T09:04:26+03:00
Общество

Митрополит Волгоградский и Камышинский обратился к прихожанам с посланием

Феодор призвал волгоградцев встретить Пасху с чистым сердцем, и неважно где
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Митрополит Феодор пояснил, почему прихожанам необязательно приходить встречать Пасху в храм. Фото волгоградской епархии.Митрополит Феодор пояснил, почему прихожанам необязательно приходить встречать Пасху в храм. Фото волгоградской епархии.
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Из-за угрозы распространения коронавируса Роспотребнадзор Волгоградской области разослал во все епархии региона предписание с требованием не пускать прихожан в храмы с 16 по 30 апреля. В ответ на это Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор опубликовал Пасхальное послание всем верующим региона, главная мысль которого – неважно, где мы встречаем Пасху, важно это сделать с чистым сердцем.

«Не столь важно, где мы встретим Воскресшего Христа: в самоизоляции или под сводом церкви – не место спасает человека. Можно находиться в храме и быть чуждым Церкви, а можно быть вне храма и составлять полноту Тела Христова. Самое главное, встретить Пасхальное утро с чистым сердцем, чтобы вместе с пророком воспеть: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, - гласит послание Феодора. - Прославим праздников Праздник, ибо никакое расстояние не властно над нами: будем делиться даже издалека этой непреходящей радостью и теплом нашей души с родными и близкими, восклицая в единстве веры и надежды: «Христос Воскресе и ад пленися, Христос Воскресе и мы ожихом, Христос Воскресе и любовь воцарися». Главное, чтобы она воцарилась в наших сердцах и в нашей жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU

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