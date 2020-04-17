2020-04-17T00:06:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 17 апреля 2020: 292 человека в больницах, трое в реанимации

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Волгограде и области на 17 апреля 2020 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На улицах городов по-прежнему много людей.На улицах городов по-прежнему много людей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Волгограде набирает темпы с каждым днем. Только за последние сутки в Волгоградской области у 11 новых зараженных COVID-19 подтвердили диагноз. По предварительным данным, четверо из них не выезжали за границу, не были ни в Москве, ни в контакте с заболевшими. Общее число зараженных коронавирусом достигло 58 человек. В больницах лежат 292 человека, в том числе 9 детей. Трое тяжелых – в реанимации на аппаратах ИВЛ. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 17 апреля 2020.

Коронавирусом на 17 апреля 2020 охвачены Волгоград, Волжский, Камышин, Михайловка, Дубовка и 12 районов Волгоградской области (где есть заболевшие, сколько). В целом в России уже почти 28 тысяч зараженных коронавирусом, более 2300 выздоровевших и 232 летальных исхода. Пик эпидемии коронавируса еще впереди. Поэтому президент объявил о переносе Парада Победы и марша Бессмертного полка.

Тем временем, по улицам поселков и городов Волгоградской области продолжают ходить патрули и десятками выписывать жителям протоколы за несоблюдение режима самоизоляции. Есть и первые штрафы.

А волгоградские общественники и бизнес-омбудсмен Ольга Устинова направили губернатору Андрею Бочарову просьбы открыть закрытые уже несколько недель парикмахерские, салоны красоты и косметические, дать жителям Волгоградской области возможность ходить по записи в ателье, химчистки, делать фото на документы, ремонтировать обувь.

Православные храмы на Пасху в Волгограде пока не закрыли, но Роспотребнадзор выдал предписания всем конфессиям проводить службы за закрытыми дверями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 17 апреля 2020: 292 человека в больницах, трое в реанимации
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