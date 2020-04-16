2020-04-16T23:24:51+03:00
Общество

УФАС «заморозило» концерт группы Serebro 9 Мая в Волгограде

Антимонопольная служба 17 апреля рассмотрит законность электронного аукциона на проведение праздничного концерта 9 Мая 2020 в Волгограде
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Праздник в честь Дня Победы состоится, но позже.Праздник в честь Дня Победы состоится, но позже.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Волгоград выделил 6,6 миллиона рублей на организацию концерта и приглашенную звезду, которая должна была спеть 9 мая 2020 года на празднике в честь Дня Победы. Но в ближайшее время он не состоится. Во-первых, празднование 75-летия Победы президент перенес на неопределенный срок. Во-вторых, Волгоградское УФАС заморозило закупку на основании жалобы активиста, который посчитал, что документация была составлена под одну единственную звезду – группу Serebro. Жалобу антимонопольщики рассмотрят дистанционно 17 апреля.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на размещенные на сайте госзакупок документы, Волгоградконцерт объявил электронный аукцион на оказание услуг по подготовке и проведению праздника в честь Дня Победы еще 1 апреля (в то время в Волгограде уже было несколько заболевших коронавирусом). Концерт должен был состояться 9 Мая 2020 года у интерактивного музея в пойме Царицы. По условиям заказчика, звездная группа не ранее 1998 года рождения должна состоять минимум из трех человек и быть участником Евровидения. В ее репертуаре должно быть не менее четырех патриотических песен.

Также подрядчик должен был установить сцену, обеспечить свет, звук, сценарий, режиссуру, видеоконтент, спецэффекты, выступление разных местных творческих коллективов и ведущего для гала-концерта. Также смонтировать подиум для парада, устроить спецэффекты: 20 сценических фонтанов, 15 вспышек, 10 кило конфетти и пятиметровый огнепад. Заявку подал один единственный участник – ООО «Высокий статус» из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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