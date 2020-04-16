Перенос Парада Победы 2020 в Волгограде: какого числа пройдёт и почему переносят

16 Апр 2020 2020-04-16T19:25:05+03:00

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В Волгоградской области военные до последнего репетировали Парад Победы в честь юбилейного Дня Победы в Великой Отечественной войне. Праздник в городе-герое намечался масштабным, с привлечением не только военной техники, но и авиации. Впервые Парад Победы 2020 в Волгограде должен был пройти на центральной набережной. Однако 16 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о переносе парада в честь Дня Победы с 9 мая 2020 на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. Также до лучших времен отложили все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы. Когда они пройдут, пока неизвестно.

- И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, - заявил Путин.

Но Парад Победы в 2020 году все же состоится. И в Волгограде, и в Москве. Правда, пока новую дату его проведения не объявили. Вариантов множество. Например, это может быть 24 июня – день, когда прошел первый Парад Победы в 1945 году. И июль. Дата может оказаться и более поздней – все зависит от того, как скоро коронавирус перестанет вносить коррективы в нашу жизнь. Возможно, что праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будут уже осенью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/773614" frameborder="0"></iframe> Путин объявил о переносе Парада Победы и марша "Бессмертного полка".

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ИСТОЧНИК KP.RU