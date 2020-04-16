2020-04-16T18:34:40+03:00
Общество

Самоизоляция в Волгограде: плюс 41 протокол нарушителям режима

В Волгоградской области по итогам рейдов 16 апреля составили 41 протокол на нарушителей режима самоизоляции, которые вышли из дома без уведомления
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Полицейские с чиновниками проверяют документы у жителей региона.Полицейские с чиновниками проверяют документы у жителей региона.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Волгоградская область уже 16 дней живет в режиме полной самоизоляции. Людям это уже порядком надоело. Многие ищут лишний повод выйти на улицу. И при этом некоторые волгоградцы забывают написать уведомление с указанием уважительной причины, по которой они покинули свое жилище. 16 апреля рейды с проверками соблюдения режима самоизоляции прошли в Волгограде, Волжском, Михайловке и нескольких районах области. Улов патрулей в составе чиновников администрации, полиции и Роспотребнадзора за один день – 41 протокол на нарушителей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, снова больше всего нарушителей режима самоизоляции оказалось в Волжском – 15 протоколов, как и накануне. На втором месте - Нехаевский район - 8 нарушителей. На три района Волгограда обнаружили всего семь человек, у которых не было веской причины выйти из дома. Рейды прошли на Тракторном, в Советском и Ворошиловском районах областного центра. Следом с пятью протоколами идет Михайловка. В остальных районах Волгоградской области с патрулями встретились по одному – три нарушителя режима самоизоляции.

А вот жители Иловлинского и Николаевского района поразили проверяющих своей дисциплиной. Ни одного штрафа за сегодня им не грозит. Остальным по решению суда наказание составит от 1 до 30 тысяч рублей. Хотя, как показывает практика, порой судьи все же ограничиваются предупреждением.

ВАЖНО! Правила передвижения во время самоизоляции в Волгоградской области и образцы документов (скачать и распечатать).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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