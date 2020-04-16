Из-за коронавируса в Волгограде посадили на карантин экспертов-криминалистов МВД

16 Апр 2020 2020-04-16T19:16:44+03:00

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В Волгограде на самоизоляции оказались пять экспертов-криминалистов отдела полиции №1 Тракторозаводского района. Причиной стал коронавирус. Накануне диагноз подтвердили у матери курсантки академии МВД, которая проходила практику в этом подразделении. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Светлана Смольянинова «КП-Волгоград» этот факт подтвердила.

Первый тест на коронавирус у девушки-стажера показал отрицательный результат. Чувствует она себя хорошо, никаких симптомов заболевания у нее на данный момент нет. Но сотрудники экспертно-криминалистического подразделения будут находиться на домашнем карантине до тех пор, пока не придут окончательные результаты обследования. Тем временем Тракторозаводский отдел полиции №1 продолжает работать. Отдельное здание, где сидели эксперты-криминалисты, ждет дезинфекция.

- В отдел прикомандированы эксперты-криминалисты ГУ МВД России по Волгоградской области, - сообщила «КП-Волгоград» Светлана Смольянинова.

ИСТОЧНИК KP.RU