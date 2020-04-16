2020-04-16T19:16:44+03:00
Общество

Из-за коронавируса в Волгограде посадили на карантин экспертов-криминалистов МВД

Причиной самоизоляции сотрудников полиции стал подтвержденный диагноз у матери практикантки отдела
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Полицейские соблюдают все меры безопасности.Полицейские соблюдают все меры безопасности.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

В Волгограде на самоизоляции оказались пять экспертов-криминалистов отдела полиции №1 Тракторозаводского района. Причиной стал коронавирус. Накануне диагноз подтвердили у матери курсантки академии МВД, которая проходила практику в этом подразделении. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Светлана Смольянинова «КП-Волгоград» этот факт подтвердила.

Первый тест на коронавирус у девушки-стажера показал отрицательный результат. Чувствует она себя хорошо, никаких симптомов заболевания у нее на данный момент нет. Но сотрудники экспертно-криминалистического подразделения будут находиться на домашнем карантине до тех пор, пока не придут окончательные результаты обследования. Тем временем Тракторозаводский отдел полиции №1 продолжает работать. Отдельное здание, где сидели эксперты-криминалисты, ждет дезинфекция.

- В отдел прикомандированы эксперты-криминалисты ГУ МВД России по Волгоградской области, - сообщила «КП-Волгоград» Светлана Смольянинова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перенос Парада Победы 2020 в Волгограде: какого числа пройдёт и почему переносят
Самоизоляция в Волгограде: плюс 41 протокол нарушителям режима
Из-за коронавируса в Волгограде посадили на карантин экспертов-криминалистов МВД
Под Волгоградом рыбака оштрафовали на тысячу рублей за нарушение режима самоизоляции
Роспотребнадзор потребовал не пускать волгоградцев в храмы на Пасху
Фонтан «Стекло воды» и фонари – музыкальные инструменты: подрядчик начал реконструкцию возле ДК на Тракторном
Самоизоляция в Волгограде: автобусы битком, троллейбусы полупустые
Волгоградец незаконно выкачал из нефтепровода 24 тонны сырой нефти
В Волгограде бизнесмен скрыл 9,5 миллионов рублей налогов
Заболевшая коронавирусом контактировали с погибшей в Жирновске женщиной
В Волгограде продавец украл из кассы супермаркета 180 тысяч, чтобы погасить кредиты
Волгоградцы стали меньше травиться алкоголем
Главный корпус больницы №16 превратили в инфекционный госпиталь на 90 коек
Коронавирус в Волгограде: за сутки 11 новых заболевших
В Волгограде природоохранная прокуратура наказала штрафом нефтяную компанию
В Волгограде ликвидируют предприятие «Горпитомник»
Мэрия Волгограда заставит подрядчиков исправить недочеты на отремонтированных дорогах
В Волжском девушка на «Лексусе» устроила ДТП с тремя пострадавшими
Волгоградские коммунальщики готовят городские фонтаны к летнему сезону
Неожиданности самоизоляции: Елена Исинбаева покрасила волосы в синий цвет