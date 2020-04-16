2020-04-16T17:12:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Под Волгоградом рыбака оштрафовали на тысячу рублей за нарушение режима самоизоляции

Он решил, что не сможет заразиться коронавирусом на пустом берегу
Екатерина МАЛИНИНА
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Теперь на рыбалку вход запрещен.Теперь на рыбалку вход запрещен.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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В Волгоградской области действует постановление губернатора Волгоградской области, в котором прописываются причины, по которым можно покидать дом. Это поход в магазин, к мусорным контейнерам, в аптеку, на дачу и на разрешенную работу. Но в этот перечень не входит рыбалка. И вне зависимости от мнения самих жителей Волгоградской области, за нарушение режима самоизоляции для ловли рыбы – предусмотрен штраф. 6 апреля житель Среднеахтубинского района шел на рыбалку. Но смочить удочки ему не удалось. К мужчине подошли сотрудники полиции и администрации. Он честно признался, зачем вышел на улицу. Он пояснил, что берег реки – безлюдное место, поэтому опасности заражения коронавирусом там нет.

Но закон есть закон. На мужчину составили протокол по ст 20.6.1 КоАП. 15 апреля Среднеахтубинский районный суд вынес приговор – тысячу рублей штрафа. Это минимальная сумма. Статья предусматривает наказание до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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