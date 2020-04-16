Фонтан «Стекло воды» и фонари – музыкальные инструменты: подрядчик начал реконструкцию возле ДК на Тракторном

16 Апр 2020 2020-04-16T16:04:28+03:00

Проект понравился горожанам и они его выбрали в числе приоритетных.

В рамках федерального проекта в этом году благоустроят пять общественных территорий

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В Тракторозаводском районе приступили к благоустройству сквера возле местного Дома культуры. Территория давно находится в запущенном состоянии. Не удивительно, что жители проголосовали за нее в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Пока подрядчик находится на подготовительном этапе чистит территорию, демонтирует старый асфальт. Здесь появится новый сквер площадью более 20 тысяч квадратных метров. Будут традиционные клумбы, дорожки, детские площадки, скамейки. Из изюминок – восстановленный фонтан «Стекло воды», который засох еще в 90-е годы и фонари в виде музыкальных инструментов.

Кроме территории возле ДК запланировано благоустройство пешеходной зоны на улице Мира в Центральном районе, площадки возле областной больницы №1 на улице Ангарская. Появится красивый парк в микрорайоне «Долина» в Советском районе, продолжится преображение парка возле ДК Гагарина. Запланирована разработка проектов развития пространства пешеходной зоны вдоль ул Титова и площади перед «Царицынской оперой».

ИСТОЧНИК KP.RU