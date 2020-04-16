2020-04-16T15:08:20+03:00
Общество

Самоизоляция в Волгограде: автобусы битком, троллейбусы полупустые

Мэрия призывает волгоградцев пересесть на электротранспорт
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградцев просят пересесть на трамваи и троллейбусы, чтобы снять напряжение на автобусных спецмаршрутах.Волгоградцев просят пересесть на трамваи и троллейбусы, чтобы снять напряжение на автобусных спецмаршрутах.
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Коронавирус и режим самоизоляции расстроил работу общественного транспорта в Волгограде. Волгоградцы атакуют автобусы и почти не ездят на троллейбусах и трамваях. К такому выводу пришли в администрации города, когда оценили пассажиропоток на спецмаршрутах. Поэтому мэрия обращается к волгоградцам с просьбой пользоваться электротранспортом, который практически дублирует маршруты автобусов.

- В утренние и вечерние часы наполняемость специальных троллейбусных маршрутов составляет не более 25-30 процентов. Так, по данным МУП «Метроэлектротранс», на маршрутах №8 «Спартановка - Тулака», №9 «Спартановка – Детский центр» и №15А «Больничный комплекс - Пл. Куйбышева» наполняемость салона не превышает 25%, в дневное время – электротранспорт перевозит 2 - 8 человек за рейс. Тогда как автобусы в это же время идут битком, - приводят цифры в администрации Волгограда.

Или вот еще пример: утром автобусы №21 и №25 перевозят почти 6,5 тысяч человек – больше, чем скоростной трамвай и троллейбусы №8 и №9 вместе взятые (6,2 тысяч). При этом число машин на трех маршрутах электротранспорта в 1,5 раза больше, чем на двух автобусных спецнаправлениях.

В мэрии акцентируют: перечень и графики работы спецмаршрутов составлялись совместно с крупными предприятиями и организациями города. Поэтому транспорт охватывает все направления. В мэрии отслеживают в онлайн-режиме пассажиропоток и перераспределяют машины между маршрутами. И напоминают, что сейчас в Волгограде действуют 32 спецмаршрута, на которые ежедневно выходят почти 500 единиц подвижного состава.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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