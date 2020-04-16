Волгоградец незаконно выкачал из нефтепровода 24 тонны сырой нефти

16 Апр 2020 2020-04-16T14:10:17+03:00

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В полицию пожаловались владельцы топливно-энергетической компании. Они зафиксировали большие потери при доставки нефти из пункта А в пункт Б по трубопроводу. Следователи выяснили, что утечка происходит в Жирновском районе Волгоградской области. И обнаружили незаконную врезку. Воровал черное золото 30-летний волгоградец. Он с помощью специального оборудования вклинился в нефтепровод. Сумел выкачать 24 тонны сырой нефти, которую потом продавал знакомым. Ущерб компании составил 600 тысяч рублей.

- Следователи главка возбудили уголовное дело по статье кража, совершенная из нефтепровода. Санкции предусматривают до 6 лет лишения свободу, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Мужчину арестовали, сейчас он находится в СИЗО. Сейчас выясняют, кто еще имел отношение к хищениями. Возможно, причастных было намного больше.

ИСТОЧНИК KP.RU