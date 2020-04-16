2020-04-16T12:58:58+03:00
Происшествия

В Волгограде бизнесмен скрыл 9,5 миллионов рублей налогов

Теперь коммерсант пойдет под суд
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Следователи СУ СК по Волгоградской области собрали все факты и улики, доказывающие вину 46-летнего волгоградского бизнесмена. Его обвиняют по статье «сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов». Не доплатил он государству немало – 9,5 миллионов рублей.

Фирма коммерсанта специализировалась на переработке металла и производстве стальных слитков. Тот факт, что бизнесмен скрыл от государства налоги, выявила налоговая служба. Она и арестовала счета фирмы. Но предприниматель пошел на хитрость: он разослал в адрес контрагентов письма, в которых попросил перечислять оплату за их услуги на другие банковские счета. Так мимо налоговой «ушли» 9,5 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение дела осуществлялось сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД.

- На стадии расследования свою вину в содеянном бывший коммерсант полностью признал. Дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавляют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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