2020-04-16T11:43:02+03:00
Происшествия

В Волгограде продавец украл из кассы супермаркета 180 тысяч, чтобы погасить кредиты

Полицейские оперативно раскрыли преступление
Екатерина МАЛИНИНА
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Сотрудники ППС раскрыли воровство в супермаркете.Сотрудники ППС раскрыли воровство в супермаркете.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Первую недостачу директор одного из супермаркетов Волгограда заметила в конце 2019 года – через месяц после того, как ее назначили на эту должность. Недостачи были чуть ли не каждый день. Тогда женщина обратилась к сотрудникам патрульно-постовой службы, чтобы те выяснили, кто вор. Волгоградка подозревала, что это сотрудник магазина.

Прапорщик Олеся Минина и старший лейтенант Евгений Фартыгин смогли вычислить, кто преступник: сопоставили смены кассиров и даты хищения. Вором оказался 32-летний парень из Центрального района. Он получил доступ к паролю старшего смены и корректировал чеки. Образовавшиеся излишки забирал себе. Всего волгоградец умудрился украсть 180 тысяч рублей.

Свою вину он признал и раскаялся в содеянном. Как он пояснил следователям, деньги он брал на погашение многочисленных кредитов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

А директор магазина написала на имя начальника главка благодарное письмо в адрес патрульных, которые раскрыли преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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