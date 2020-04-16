Волгоградцы стали меньше травиться алкоголем

16 Апр 2020 2020-04-16T11:15:43+03:00

За прошлый год не зафиксировано ни одной смерти от «перепоя»

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То ли в Волгоградской области стало больше приверженцев здорового образа жизни, то ли наши люди просто стали меньше пить, но за 2019-й год в регионе не зафиксировано ни одной смерти от алкогольного отравления. Да и в общем, показатель алкогольных отравлений за год снизился на 23%. В 2019-м зарегистрирован 61 случай острых отравлений алкоголем.

- Интенсивный показатель данных отравлений в Волгоградской области снизился с 3,1 до 2,4 на 100 тысяч населения. Этанол как причина зафиксирован в 82% случаев алкогольных отравлений, - приводят статистику в региональном Роспотребнадзоре.

Нарушений при реализации непищевой и пищевой спиртосодержащей продукции за первый квартал 2020-го не выявлено. Зато нашли в продаже массу ядовитых «незамерзаек»

Из оборота изъято 93 единицы не соответствующей требованиям стеклоомывающей жидкости. В каждом отобранном образце (пробе) установлено превышение предельно допустимого значения концентрации метилового спирта(метанола) в среднем в 300 раз! Продавцов, которые торгуют таким ядом, штрафуют, - говорят в региональном Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU