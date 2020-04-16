В Волгограде природоохранная прокуратура наказала штрафом нефтяную компанию

16 Апр 2020 2020-04-16T11:33:53+03:00

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Природоохранная прокуратура выходит с проверками на разные предприятия региона. В списке в этом году оказалась и одна из нефтяных компаний, которая добывает нефть в Камышинском районе. Обычно, подобные организации очень строго следят и за техникой безопасности и за допуском к определенным видам работ. Но не в этот раз. Сотрудники прокуратуры нашли оборудование, у которого был истекший срок годности. Это могло вызвать техногенную аварию и привести к трагическим последствиям. Также у нескольких сотрудников не было необходимой аттестации, чтобы выполнять определенные работы.

- Компанию привлекли к административной ответственности. Она заплатит 300 тысяч рублей. Также должностное лицо наказали штрафом в 20 тысяч рублей за нарушение требований промышленной безопасности, - рассказал "КП-Волгоград" заместитель волгоградского природоохранного прокурора Максим Гречаник.

Кстати, нефтяники уже исправили все нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU