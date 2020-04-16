2020-04-16T10:18:31+03:00
Общество

В Волгограде ликвидируют предприятие «Горпитомник»

Это МКП уже давно не работало и существовало лишь формально
Наталья ГЛАЗУНОВА
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К «Горпитомнику» у волгоградцев в последние годы было много нареканий: предприятие, надо сказать, плохо справлялось со своими обязанностями. А после проверки вскрылись и махинации: выяснилось, что директор занимался приписками по отлову бездомных животных (за что его и отправили за решетку). С сентября 2019-го функции этого МКП передали муниципальному учреждению «Городской центр отлова животных и выращивания зеленых насаждений», а предприятие «Горпитомник» осталось лишь на бумаге. Поэтому и решено ликвидировать эту формально существующую организацию.

Также депутатам гордумы поступил проект о даче согласия администрации Волгограда ликвидировать еще одно МКП - «Волгоградгорсвет». Это предприятие тоже давно не работает. Еще в 2018-м мэрия заключила соглашение с ООО «Светосервис-Волгоград», которому в рамках муниципально-частного партнерства переданы линии наружного освещения. И теперь концессионер занимается этими вопросами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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