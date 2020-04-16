Мэрия Волгограда заставит подрядчиков исправить недочеты на отремонтированных дорогах

16 Апр 2020 2020-04-16T10:03:02+03:00

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В Волгограде комиссия проверяет, как пережили зиму дороги, которые были отремонтированы в 2027-2019 годах и еще находятся на гарантийном обслуживании. Проверили ряд дорог в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Дзержинском районах, и уже обнаружили дефекты.

- В частности обследованы улицы Богунская, Ополченская, Домостроителей и другие. В целом состояние их удовлетворительное, но изъяны есть. Так, на Богунской, которую ремонтировали в 2018 году, дефекты обнаружены на площади не более 1,5 квадратных метров (0,009 %). На улице Домостроителей уже имеются выбоины по крайней полосе. Нашли ямы и на улицах Ополченской и Еременко. Кроме того, специалисты обратили внимание на повреждения асфальта около 10 люков в разных районах, - - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

Все недочеты зафиксировали в актах и направили их подрядчикам с требованием оперативно устранить дефекты за свой счет.

- Сейчас на гарантийном контроле муниципалитета находится порядка 140 улиц. Комиссия проверяет эти дороги дважды в год. В ближайшее время комиссия планирует обследовать улицы в Центральном, Ворошиловском, Советском, Кировском и Красноармейском районах, - добавляют в администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU