2020-04-16T09:42:44+03:00
Происшествия

В Волжском девушка на «Лексусе» устроила ДТП с тремя пострадавшими

А в Волгограде водитель иномарки протаранил автобус
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Тройное ДТП в Красноармейском районе устроил водитель "Вольво".Тройное ДТП в Красноармейском районе устроил водитель "Вольво".Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Спустя две недели самоизоляции людей на улицах Волгограда стало больше, выросло и число аварий на дорогах (хотя режим никто еще не отменял). Так, за вчерашние сутки 15 апреля, в Волгоградской области уже было зафиксировано 7 ДТП, в которых пострадали 10 человек. Четверо из них в аварии, которую устроила 21-летняя девушка на «Лексусе» без прав.

Произошло это ДТП в Волжском на улице Ленина в два часа ночи. Топла молодых людей каталась по городу, за рулем дорогой иномарки сидела девушка. Прав у нее нет и в какой-то момент она не справилась с управлением и машина слетела с дороги в кювет, и перевернулась.

- В результате ДТП 18-летний, 17-летний и 22-летняя пассажиры иномарки с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А в Красноармейском районе вечером того же дня 28-летний водитель «Вольво» так разогнался на проспекте Героев Сталинграда, что врезался в едущую впереди «Шкоду Фабия». От удара «Шкода» влетела в автобус «ПАЗ». Не обошлось без пострадавших: травмы получила 45-летняя пассажирка «Шкоды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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